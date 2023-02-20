岸田文雄首相は２０日の自民党役員会で、ＬＧＢＴなど性的少数者への理解増進法案を巡り、国会提出へ向けた準備を進めるよう党幹部に指示した。１７日に自ら支援団体関係者と面会したことなどを踏まえた。役員会後、茂木敏充幹事長が記者会見で明らかにした。

茂木氏は会見で「法案は極めて重要だ。なるべく早く提出することが望ましい」と述べた。



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