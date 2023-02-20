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日英伊防衛相、３月会談で調整 新戦闘機の開発や安保協力を協議
日本と英国、イタリア３カ国の防衛相が３月、東京都内で会談する方向で調整していることが分かった。３カ国...
2月20日
個人情報共有し対応効率化 自民、孤独・孤立対策法案を了承
政府が今国会提出を予定する孤独・孤立対策推進のための新法案の内容が２０日判明した。孤独に悩む人の支援...
タクシー参入の規制緩和を 過疎対策で国交省検討
国土交通省は２０日、過疎地など公共交通が不便な地域の移動手段を議論する有識者検討会の初会合を開いた。...
ガーシー氏懲罰、「陳謝」で合意 自・立の参院幹事長、２１日採決
自民党の世耕弘成、立憲民主党の田名部匡代両参院幹事長は２０日、国会内で会談し、国会欠席を続けるＮＨＫ...
行政計画作成「自治体の判断で」 地方分権改革有識者会議が要請
内閣府の地方分権改革有識者会議は２０日の会合で、行政計画の総数を減らすための省庁向け手引をまとめた。...
新潟県議長が引責辞任、引退へ 政務活動費の詐取疑いで告発
新潟県議会は２０日、小島隆議長（７５）＝新潟市中央区選挙区＝の辞職を許可した。自身が政務活動費を巡る...