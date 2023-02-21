ＦＴＸ２１日に返金再開　仮想通貨交換所の日本法人

2023年2月21日 00時09分 （共同通信）
　経営破綻した暗号資産（仮想通貨）の交換所大手ＦＴＸトレーディングの日本法人ＦＴＸジャパンは２０日、利用者から預かった資産の返還手続きを２１日正午から再開すると発表した。親会社の破綻に伴い、出金できない状況が続いていた。
　ＦＴＸの親会社は、米連邦破産法１１条（日本の民事再生法に相当）の適用を２０２２年１１月に米裁判所に申請し、経営破綻した。

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