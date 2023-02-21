ロシアＧＤＰ２・１％減　２２年、侵攻後の制裁限定的

2023年2月21日 00時46分 （共同通信）
　ロシア連邦統計局は２０日、ロシアの２０２２年の国内総生産（ＧＤＰ）が速報値で前年比マイナス２・１％だったと発表した。ウクライナ侵攻に伴い日米欧が実施した原油の輸入禁止や金融制裁が響いたが、当初想定の２桁マイナスまでは落ち込まなかった。（共同）

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