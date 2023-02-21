栃木県庁

栃木県は二十日、新たに百十六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十一万五千九百八十二人。八十歳以上の女性一人の死亡も発表し、累計死亡者数は千三十九人になった。

県によると、真岡市の高齢者施設で十人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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