【午前】８時３１分、公邸で木原誠二官房副長官、村田隆内閣危機管理監、高橋憲一官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、大和太郎防衛省統合幕僚監部総括官。１０時３５分、官邸。報道各社のインタビュー。１１時３４分、帰国留学生総会用などのビデオメッセージ収録。

【午後】２時１６分、米議会「日本研究グループ」のデゲット下院議員らの表敬。４８分、小倉将信こども政策担当相、渡辺由美子内閣官房こども家庭庁設立準備室長。４時５９分、自民党本部。５時１分、党役員会。１７分、北海道、福井、大分両県知事選立候補予定者に推薦証渡し。２５分、党政治活動用ポスターの確認。石田真敏広報本部長同席。３１分、官邸。５０分、子ども政策強化に関する関係府省会議。６時４０分、東京・虎ノ門の虎ノ門ヒルズ森タワー。虎ノ門ヒルズフォーラムでシンポジウム「東京グローバル・ダイアログ」に出席し、あいさつ。７時９分、東京・赤坂の洋食店「赤坂津つ井 総本店」。武井俊輔外務副大臣ら自民党岸田派の若手議員と会食。３９分、東京・丸の内のパレスホテル東京。日本料理店「和田倉」で黒岩祐治神奈川県知事と会食。９時１５分、公邸。



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