＜新型コロナ＞茨城県で480人感染、1人死亡

2023年2月22日 21時26分

　茨城県は22日、新型コロナウイルスに感染した1人の死亡を発表した。新規感染は480人。累計では、死者1268人、感染者63万1250人になった。
（長崎高大）
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