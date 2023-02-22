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茨城県の23年度当初予算案 農業、観光など産業支援 コロナ対策は大幅減
茨城県は二十一日、二〇二三年度当初予算案を発表した。一般会計は前年度当初比０・８％増の一兆二千九百二...
2月22日
速水御舟の歩みたどる 日本画など画風ごとに紹介 来月26日まで県近代美術館
水戸市の県近代美術館で二十一日、企画展「速水御舟（はやみぎょしゅう）展」（東京新聞水戸支局後...
＜新型コロナ＞茨城県で99人が新たに感染、2人死亡
茨城県は21日、新型コロナウイルスに感染した2人の死亡を発表した。新規感染は99人。累計では、死者1...
2月21日
卒業式のマスク「原則非着用」 現場での子どもの「分断」懸念 茨城県教委が方針
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、茨城県内の教育現場でも続けられてきたマスクの着用。感...
＜茨城＞志願先変更後も倍率変わらず0．99倍 県立高全日制入試
茨城県教育委員会は二十日、二〇二三年度県立高校入試の志願先変更後の志願状況を発表した。全日制の志願者...
＜新型コロナ＞茨城県で235人感染、2人死亡
茨城県は20日、新型コロナウイルスに感染した2人の死亡を発表した。新規感染は235人。累計では、死者...
2月20日