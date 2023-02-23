＜新型コロナ＞栃木県で新たに319人感染

2023年2月23日 07時44分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は二十二日、新たに三百十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十一万六千六百五十四人。
　県によると、日光市の高齢者施設で入所者ら六人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。

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