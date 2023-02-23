静岡県庁
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＜各市の予算案＞下田市 新庁舎建設費を計上 ごみ処理施設、3町と集約化
静岡県下田市は二十二日、二〇二三年度の当初予算案を発表した。一般会計は前年度比で八億一千万円多い百十...
2月23日
3年ぶり まくら投げ大会が開催 25・26日に伊東温泉で 32チームが参加
「第１１回全日本まくら投げ大会ｉｎ伊東温泉」（静岡県伊東市、伊東観光協会主催）が２５、２６日...
伊豆山港 再生の兆し 地元漁師らが土石流の災害ごみ撤去 泥が減少し海藻類復活 「良い変化あってよかった」
静岡県熱海市伊豆山（いずさん）の土石流災害により大量の土砂が流れ込んだ伊豆山港で２１日、地元...
2月22日
＜新型コロナ＞静岡県で5人死亡 469人感染
静岡県内では二十一日、新たに四百六十九人の新型コロナウイルス感染と五人の死亡が確認された。
熱海土石流災害 やっと母が帰ってきた 太田和子さんの長男 遺骨引き取り涙 「捜索、大勢の人に感謝」
二〇二一年七月三日に静岡県熱海市伊豆山であった大規模土石流災害で、今年一月に骨の一部が見つか...
2月21日
＜各市の予算案＞伊豆市 防災・少子化対策に重点 備蓄倉庫や緊急避難公園整備
静岡県伊豆市は二十日、二〇二三年度の当初予算案を発表した。一般会計は過去最大の二百二十七億九千万円。...