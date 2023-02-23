＜新型コロナ＞茨城県で354人感染、1人死亡

2023年2月23日 20時36分
茨城県庁

茨城県庁

　茨城県は23日、新型コロナウイルスに感染した1人の死亡を発表した。新規感染は354人。累計では、死者1269人、感染者63万1604人になった。（長崎高大）
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