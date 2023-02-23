茨城県庁
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茨城県内の大規模養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの発生が相次いでいるのを受け、県は殺処分など...
2月23日
AIロボアームが包装・箱詰めなど単純作業を担う 筑波大発・ベンチャーが開発
筑波大発のベンチャー「Ｃｌｏｓｅｒ（クローサー）」（本社・茨城県つくば市、樋口翔太社長）が、...
「自転車のまち」へ誘客加速 23年度土浦市に「サイクルシティ推進室」を新設 SNSで魅力発信
茨城県土浦市は２０２３年度、「サイクルシティ推進室」を新設する。新型コロナ禍で３密（密閉、密...
＜新型コロナ＞茨城県で480人感染、1人死亡
茨城県は22日、新型コロナウイルスに感染した1人の死亡を発表した。新規感染は480人。累計では、死者...
2月22日
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茨城県は二十一日、二〇二三年度当初予算案を発表した。一般会計は前年度当初比０・８％増の一兆二千九百二...
速水御舟の歩みたどる 日本画など画風ごとに紹介 来月26日まで県近代美術館
水戸市の県近代美術館で二十一日、企画展「速水御舟（はやみぎょしゅう）展」（東京新聞水戸支局後...