板倉、フル出場も完敗　サッカーのドイツ１部

2023年2月25日 08時25分 （共同通信）
　マインツ戦の前半、競り合うボルシアＭＧの板倉（手前）＝マインツ（共同）

　マインツ戦の前半、競り合うボルシアＭＧの板倉（手前）＝マインツ（共同）

　【マインツ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグで２４日、ボルシアＭＧの板倉滉は敵地のマインツ戦にフル出場した。試合は０―４で完敗した。

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