神奈川県警は春の人事異動を発表した。対象は警察官二千七百八十八人と一般職員三百四十一人で、昨年より三百十人多い。安倍晋三元首相の銃撃事件を受けて公安二課に警衛警護室を新設し、警備体制の強化を図る。管理官級以下は二十八日、所属長級は三月十三日に発令される。

管理官級以下の主な異動は次の通り。

【警視】

総務課長代理（中原署副署長）石崎弘志郎▽同課取調べ監督室長（川崎市警察部担当管理官）野口信行▽総務部管理官＝留管（麻生署副署長）佐々木卓栄▽警務課採用センター所長（戸塚同）吉田明弘▽同課被害者支援室長（人身安全対策課長代理）中嶋由隆▽教養課通訳センター所長（鉄道警察隊副隊長）阿部克俊▽生活安全総務課犯罪抑止対策室長（浦賀署副署長）小島博▽少年育成課少年相談・保護センター所長（伊勢原同）一條裕喜▽地域総務課地域指導室長（南同）森川大▽刑事総務課刑事特別捜査隊長（横浜水上同）志原光徳▽刑事部管理官＝捜一（捜査一課長代理）江帾琢也▽捜査一課検視室長（葉山署副署長）木暮勝▽組織犯罪分析課長代理（港南同）片山昇三▽暴力団対策課暴力団排除対策室長（鑑識課長代理）村上治男▽交通総務課長代理（運転教育同）滝口英仁▽交通規制課都市交通対策室長（加賀町署副署長）大橋貴之▽交通捜査課付（第二交通機動隊副隊長）坂本義博▽公安一課長代理（情報管理課長代理）柳川謙司▽警備部管理官＝公一（三崎署副署長）秋元康司▽同＝公二（山手同）植田圭一▽サイバーセキュリティ対策本部管理官（相模原南同）工藤智仁▽伊勢佐木署副署長（磯子同）塩田信之▽戸部同（少年育成課長代理）堀川康一郎▽神奈川同（大磯署副署長）浅田二郎▽港北同（危機管理対策課長代理）鴨下昭宏▽川崎同（会計同）大石貴宏▽横須賀同（幸署副署長）田辺努▽平塚同（交通指導課長代理）山口富司▽厚木同（瀬谷署副署長）寺内秀幸▽大和同（栄同）遠藤克也▽相模原同（座間同）伊草稔▽広報県民課長代理（生活経済課長代理＝事件担当）野村清文▽同＝報道担当（多摩署刑事兼生活安全担当次長）工藤慎一▽情報管理課長代理（地域総務課長代理＝企画担当）佐原利緒▽留置管理同＝指導担当（港北署警備担当次長）小島聡▽警務課企画室副室長（南署地域同）仮屋昭彦▽監察官室訟務官（戸塚同）秋山貴広▽生活安全総務課長代理＝指導・営業担当（生活安全総務課長代理＝営業担当）佐藤広昭▽同課付（同＝指導担当）福井昇太▽人身安全対策課長代理（宮前署副署長）倉田文二▽少年捜査同（少年捜査課長代理＝事件担当）秋元喜代志▽生活経済同（広報県民課長代理）大越紀之▽サイバー犯罪捜査同（警務課採用センター副所長）渡辺信一▽同＝事件担当（川崎署生活安全担当次長）渡辺俊明▽地域総務課長代理＝企画担当（中原署刑事兼生活安全同）岡本慶太郎▽同＝安全対策担当（戸部署地域同）内田誠▽同＝実務指導担当（通信指令課通信指令官）森川剛史▽同＝方面指導担当（幸署地域担当次長）松山一久▽通信指令課長代理（地域総務課長代理＝実務指導担当）五十嵐淳一▽同課通信指令官（藤沢署地域担当次長）平義栄▽自動車警ら隊副隊長（留置管理課長代理＝指導担当）杉山洋▽鉄道警察同（捜査二課特殊詐欺対策室副室長）平賀俊一▽捜査一課長代理（青葉署副署長）渡辺知宏▽同＝強行担当（茅ケ崎署刑事兼生活安全担当次長）斎藤滋▽捜査一課検視室副室長（捜査一課検視官）半沢俊郎▽捜査二課知能情報官（捜査二課告訴センター所長）大久伸一▽捜査三課長代理＝事件担当（厚木署刑事担当次長）丸茂亮介▽鑑識課長代理（捜査一課検視室副室長）人見賢仁▽組織犯罪分析同＝事件担当（生活安全総務課長代理＝指導担当）飛田慎太郎▽同（組織犯罪分析同＝犯罪インフラ対策担当）小川裕之▽暴力団対策課長代理（捜査二課知能情報官）武冨学▽同＝事件担当（伊勢佐木署刑事担当次長）福田達也▽薬物銃器対策課長代理＝同（都筑署刑事兼生活安全同）茂木孝円▽交通総務同＝指導担当（厚木署交通同）佐藤等▽交通規制同（厚生課長代理＝厚生担当）馬場広人▽交通指導同（運転免許同＝免許・試験担当）森直樹▽交通指導同通告官（大和署交通担当次長）中山雅幸▽交通捜査同＝捜査担当（地域総務課長代理＝安全対策担当）山本東▽運転免許同＝免許・試験担当（小田原署交通担当次長）角田哲也▽運転教育同（警務課企画室副室長）佐塚昌弘▽運転教育課処分審査官（平塚署交通担当次長）臼居勝次▽第二交通機動隊副隊長（交通指導課長代理通告官）岡本和久▽公安二課長代理（総務課連絡官）中井川穣▽同＝警衛警護担当（戸部署警備担当次長）前田徳仁▽外事一課長代理＝情報担当（外事二課長代理＝情報担当）田辺純一▽同＝事件担当（相模原南署地域担当次長）原大憲▽外事二課長代理＝情報担当（外事一課長代理＝事件担当）船崎裕之▽同＝事件担当（金沢署地域担当次長）安藤優▽警備課長代理（第二機動隊副隊長）三浦和彦▽同課警備官（川崎署警備担当次長）佐藤健二▽同（横須賀署地域同）木村国彦▽警察学校第二教養部長（警備課警備官）志村直厚▽川崎市警察部担当管理官（横浜市警察部担当管理官）遠藤清孝▽加賀町署副署長（外事一課長代理）阪西徹▽山手同（少年捜査同）山内勝司▽磯子同（組織犯罪分析課組織犯罪情報官）山口勉▽金沢同（捜査一課長代理＝強行担当）高梨公一▽南同（生活経済課長代理）臼井謙▽旭同（相模原北署副署長）手島洋人▽港南同（国際捜査課長代理＝事件担当）興津進一▽港北署警備担当次長（警備課警備官）渡辺和重▽青葉署副署長（薬物銃器対策課長代理＝事件担当）小倉秀樹▽戸塚同（総務課秘書官）守谷紀彦▽栄同（磯子署刑事兼生活安全担当次長）浜田健▽泉同（警察学校第二教養部長）稲辺朗▽瀬谷同（神奈川署刑事兼生活安全担当次長）梅田豊▽横浜水上同（藤沢北署地域同）菊地弘▽川崎署警備担当次長（川崎同）佐藤博文▽幸署副署長（公安三課長代理＝情報担当）菅原孝行▽中原同（監察官室訟務官）萩峯義成▽宮前同（総務課情報公開室長）坂上麻里▽横須賀署刑事兼生活安全担当次長（南署刑事兼生活安全担当次長）徳田記久▽浦賀署副署長（外事一課長代理＝情報担当）櫛谷憲司▽三崎同（公安二同＝警衛警護担当）小野里裕▽葉山同（横須賀署刑事兼生活安全担当次長）鈴木正明▽大船同（公安二課長代理）小野智史▽藤沢同（国際捜査同＝事件担当）山口浩二▽茅ケ崎同（交通規制同）小坂直人▽茅ケ崎署刑事兼生活安全担当次長（藤沢署刑事兼生活安全担当次長）福島栄治▽平塚署交通同（港北署地域同）田中博雄▽大磯署副署長（広報県民課長代理＝警察相談・警察署協議会担当）三上佳巳▽小田原署交通担当次長（厚木署地域担当次長）赤間信之▽松田署副署長（相模方面本部担当管理官）伊藤博之▽秦野同（通信指令課通信指令官）須藤智克▽伊勢原同（捜査三課長代理＝事件担当）鈴木秀樹▽座間同（サイバー犯罪捜査課長代理）川田幸夫▽海老名同（第一機動隊副隊長）山川満▽相模原署交通担当次長（港南署地域担当次長）田中大輔▽相模原南署副署長（旭署副署長）永田裕一▽相模原北同（暴力団対策課長代理＝事件担当）荻窪幸見

【警視・出向】

知事部局（大船署副署長）渡辺厚司▽警察庁（サイバー犯罪捜査課長代理＝事件担当）金子雄一郎▽同（刑事総務課捜査支援室長）佐伯昌史▽同（神奈川署地域担当次長）高林岳実▽同（中原同）大貫健二▽関東管区警察局（広報県民課長代理＝報道担当）佐藤敏広▽同（公安一課情報官）石井一好▽厚木市（相模原署生活安全担当次長）鈴木紀一

【警視・出向帰県】

刑事総務課長代理（関東管区警察局）渋谷祐司▽会計同（警察庁）村田忠司▽少年育成同（知事部局）中川重治▽組織犯罪分析課組織犯罪情報官（警察庁）飛鳥井功▽外事一課長代理（同）池谷英礼▽危機管理対策同（同）黒原英樹▽第一機動隊副隊長（同）今村慶太▽麻生署副署長（厚木市）加藤則夫

【任警視・出向】

知事部局（監察官室長補佐）横田早都治

【任警視】

総務課連絡官（相模原南署調査官）矢萩紀久▽同課情報公開室長（総務課）高倉祐介▽広報県民課長代理＝警察相談・警察署協議会担当（警務課調査官）杉沢敦▽警務同＝改革推進未来創造担当（平塚署同）高木康成▽少年捜査同＝事件担当（人身安全対策課）丸川智▽生活経済同＝同（戸部署調査官）石川聖▽通信指令課通信指令官（港南同）今井俊彦▽刑事総務課捜査支援室長（川崎同）釜島淳一▽捜査一課検視官（刑事総務課調査官）五十嵐弘和▽捜査二課告訴センター所長（同課）青木達▽同課特殊詐欺対策室副室長（緑署調査官）田代雅史▽国際捜査課長代理＝事件担当（組織犯罪分析課同）竹内章雅▽同（逗子署同）金沢智久▽公安一課情報官（外事一課同）佐藤一幸▽公安三課長代理＝情報担当（金沢署同）西脇裕和▽相模方面本部担当管理官（厚木同）錦織基剛▽磯子署刑事兼生活安全担当次長（伊勢佐木同）大久保浩▽金沢署地域同（サイバーセキュリティ対策本部）浅野耕作▽南署同（相模原北署調査官）高木真幸▽同署刑事兼生活安全担当次長（会計課）辻本茂▽伊勢佐木署刑事同（捜査一課）村上直幸▽戸部署地域同（生活安全総務課調査官）向井瑞樹▽同署刑事兼生活安全同（小田原署同）尾崎幾郎▽同署警備同（公安一課同）中村敦▽神奈川署地域同（幸署同）田中速人▽同署刑事兼生活安全同（茅ケ崎同）植原豪▽港南署地域同（都筑同）浦口和人▽港北同（南同）嶋川岳大▽都筑同（監察官室）佐久間大輔▽同署刑事兼生活安全担当次長（磯子署調査官）薦田淳二▽戸塚署地域同（藤沢同）本橋輝▽川崎署生活安全同（監察官室調査官）岡里広実▽同署地域同（山手署同）尾崎哲郎▽幸同（監察官室）加納光彦▽中原同（相模原署調査官）小川英司▽同署刑事兼生活安全担当次長（大和同）佐藤昭彦▽多摩同（津久井同）岩瀬大輔▽横須賀署地域担当次長（総務課調査官）大沢行宏▽同署警備同（栄署同）佐藤洋▽藤沢署地域同（横須賀同）河野隆史▽同署刑事兼生活安全同（座間同）市川哲也▽藤沢北署地域同（伊勢原同）掛端健一▽平塚同（三崎同）杉村充淑▽厚木同（交通総務課調査官）平塚友幸▽同署刑事担当次長（秦野署同）唐沢毅▽同署交通同（藤沢北同）大島修▽大和同（横浜水上同）岡本文章▽相模原署地域担当次長（港北同）宮坂健一▽相模原南同（保土ケ谷署）横川博二▽同署刑事兼生活安全担当次長（刑事総務課調査官）藤本泰啓

【退職】

総務課取調べ監督室長小宮光夫▽教養課通訳センター所長鈴木幸雄▽武道館長宮崎正裕▽横須賀署副署長木島敏之▽大和同屋島俊司▽情報管理課長代理＝企画・指導担当＝大竹明彦▽地域総務同＝方面指導担当＝箕輪裕治▽通信指令同勝部祐子▽自動車警ら隊副隊長古沢孝文▽暴力団対策課長代理古谷彰啓▽交通総務同＝指導担当＝吉田隆一▽交通捜査同＝捜査担当＝小田和雄▽運転教育課処分審査官木村雄介▽公安三課長代理＝事件担当＝加藤栄一▽外事二同＝同＝小島一浩▽警備同尾崎真教▽金沢署副署長玉井俊光▽戸部署刑事兼生活安全担当次長池田雄二▽泉署副署長大野義雄▽藤沢同諸伏賢幸▽茅ケ崎同青田信夫▽平塚署地域担当次長松枝博▽松田署副署長湯川邦木▽秦野同浜野修次▽海老名同鈴木勝▽相模原署地域担当次長樋田嘉幸▽同署交通同佐藤幸司



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