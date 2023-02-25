【午前】８時５６分、官邸。９時２分、閣議。１７分、物価・賃金・生活総合対策本部。５７分、国際女性の日用などのビデオメッセージ収録。１０時３０分、田崎真也日本ソムリエ協会会長。４６分、遠藤利明自民党総務会長。１１時２３分、永岡桂子文部科学相、文科省の伯井美徳文科審議官、藤江陽子総合教育政策局長。４５分、「古河桃むすめ」の田中佑佳さんらの表敬。

【午後】０時３分、秋葉剛男国家安全保障局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。１時５４分、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森健良事務次官、中込正志欧州局長、平井裕秀経済産業審議官、増田防衛省防衛政策局長。２時２６分、加藤勝信厚生労働相、松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官、後藤茂之経済再生担当相、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、安藤俊英外務省領事局長、厚労省の大島一博事務次官、榎本健太郎医政局長、佐原康之健康局長、伊原和人保険局長。３時２０分、斉藤鉄夫国土交通相、国交省の井上誠土地政策審議官、塩見英之住宅局長。３８分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。５１分、滝沢内閣情報官。４時１分、「小さな村ｇ７サミット」の小倉博俊岡山県新庄村長らから要望書受け取り。６時１０分、記者会見。７時３０分、公邸。



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