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西山太吉さん死去 沖縄返還密約を報道
沖縄返還での日米密約を報道し、一九七二年の外務省機密漏えい事件で有罪が確定した元毎日新聞記者...
2月26日
黒田隼之介さん死去 ロックバンド「sumika」メンバー
黒田隼之介さん（くろだ・じゅんのすけ＝ロックバンド「ｓｕｍｉｋａ」メンバー）２３日死去、３４歳。葬儀...
長岡顕さん死去 明治大名誉教授、経済地理学
長岡顕さん（ながおか・あきら＝明治大名誉教授、経済地理学）１６日、胃がんのため死去、８０歳。山形県出...
松谷昭さん死去 元東海銀行＜現三菱ＵＦＪ銀行＞副頭取、元大隈鉄工所＜現オークマ＞社長
松谷昭さん（まつたに・あきら＝元東海銀行＜現三菱ＵＦＪ銀行＞副頭取、元大隈鉄工所＜現オークマ＞社長）...
2月25日
鮫島純子さん死去 実業家渋沢栄一の孫、著述家
鮫島純子さん（さめじま・すみこ＝実業家渋沢栄一の孫、著述家）１月１９日、肺炎のため東京都の病院で死去...
塚田佐さん 元長野市長、元長野冬季五輪組織委員会副会長
塚田佐さん（つかだ・たすく＝元長野市長、元長野冬季五輪組織委員会副会長）２２日、すい臓がんのため死去...
2月24日