北浦雅子さん死去　「全国重症心身障害児（者）を守る会」会長

2023年2月26日 07時18分
　北浦雅子さん（きたうら・まさこ＝「全国重症心身障害児（者）を守る会」会長）１６日、東京都内の自宅で死去、１０１歳。告別式は近親者で行った。後日お別れの会を開く予定。

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