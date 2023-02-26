黒田隼之介さん死去　ロックバンド「sumika」メンバー

2023年2月26日 07時19分
　黒田隼之介さん（くろだ・じゅんのすけ＝ロックバンド「ｓｕｍｉｋａ」メンバー）２３日死去、３４歳。葬儀は近親者で行う。
　川崎市をベースに１３年に結成されたｓｕｍｉｋａでギターやコーラスを担当した。

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