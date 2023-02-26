組織犯罪対策は組対に、生活安全は生安に省略。原則、代表的役職のみ掲載

（２７日）

【署課長】

麹町警務（荏原警備課長）大野昭弘▽丸の内地域（碑文谷地域同）筒井昌弘▽神田警備（大崎警備同）芝拓臣▽同刑事組対（深川刑事組対同）田平正人▽万世橋交通（富坂交通同）藤木泰彦▽中央警務（王子地域同）島田千章▽久松交通（葛飾交通同）石川大造▽月島地域（城東地域同）古市正幸▽三田刑事組対（高島平刑事組対同）和賀良隆▽高輪地域（交通部管理官処分調査担当）吉留修▽麻布警務（下谷警備課長）跡部勇▽東京湾岸警備（田無同）山崎欣之▽荏原同（新宿同）大谷篤司▽田園調布交通（葛西交通課長）加藤陽太▽成城警務（南千住警備同）永田勝彦▽碑文谷生安（田無生安同）石井竜児▽原宿交通（神田交通同）門向守夫▽中野刑事組対（武蔵野刑事組対同）片山直樹▽野方地域（多摩中央地域同）吉津喜博▽杉並刑事組対（三鷹刑事組対同）東川淳▽同生安（池袋生安同）久保川慎治▽高井戸地域（小松川地域同）福田一親▽荻窪交通（三鷹交通同）江藤稔▽同地域（高尾警備同）豊福敬介▽富坂同（生安総務課指導担当）斉藤哲雄▽本富士同（南千住地域課長）斎藤義弘▽駒込生安（高輪生安同）二本柳欣也▽目白刑事組対（神田刑事組対同）岡島晴実▽滝野川交通（築地交通同）竹内紀▽滝野川刑事組対（小岩刑事組対同）黒川慶光▽王子地域（愛宕同）田島賢治▽練馬警務（調布警務課長）遠藤有敏▽石神井刑事組対（福生刑事組対同）吉留浩▽下谷警備（高輪警備同）庭山美恵▽同地域（滝野川地域同）田中仁▽蔵前警備（赤羽警備同）伊藤竜司▽南千住刑事組対（葛西刑事組対同）尾崎正憲▽荒川警備（高井戸警備同）本図佳行▽同刑事組対（石神井刑事組対同）井上薫▽竹の塚交通（世田谷交通同）長岡孝浩▽綾瀬地域（赤羽地域同）岡田健▽城東同（牛込同）前川尚久▽本所警務（神田警備課長）鶴岡裕▽向島地域（青梅地域同）高田祐一▽亀有刑事組対（目白刑事組対同）田口三男▽葛西地域（小金井地域同）犬飼隆▽東大和地域（千住同）藤生真治▽小金井地域（下谷同）保坂達哉▽田無警備（荒川警備課長）尾堂謙吾▽小平交通（荻窪交通同）佐藤裕▽武蔵野刑事組対（杉並刑事組対同）倉根貴久治▽調布警務（丸の内地域同）福山豊和▽同生安（代々木生安同）河口隆▽福生刑事組対（駒込刑事組対同）五十嵐瑞夫▽八王子警務（田園調布生安同）中島利通▽高尾警備（小平警備同）佐伯敏郎▽南大沢刑事組対（北沢刑事組対同）加藤哲▽中央地域（高井戸地域同）竹内敏彦▽久松刑事組対（浅草刑事組対同）池上徳茂▽南千住地域（石神井地域同）北村実▽麹町同（企画課）百鬼史朗▽同刑事組対（捜査二課）高橋正志▽丸の内警備（警衛課）深瀬純一▽神田交通（人事二課）佐藤輝之▽万世橋刑事組対（国際犯罪対策課）山田貴子▽中央交通（訟務課）田中智也▽中央刑事組対（捜査二課）藤村幸宏▽久松警備（外事四課）川崎貴道▽築地交通（交通捜査課）上野晃宏▽同警備（サイバー攻撃対策センター）村井大樹▽同刑事組対（捜査二課）西村仁史▽同生安（生活環境課）熊谷健太郎▽愛宕刑事組対（刑事総務課）久保田麗子▽三田交通（駐車対策課）平修一▽高輪警備（人事二課）熊倉健司▽同生安（鑑識課）近将▽赤坂交通（交通執行課）吉永英記▽大崎警備（暴力団対策課）古賀幸晴▽田園調布生安（サイバーセキュリティ対策本部）星川大輔▽池上警備（外事四課）平松孝之▽東京空港外事（外事二課）赤川利英▽世田谷交通（地域指導課）阿部朋弘▽北沢刑事組対（捜査一課）重藤紀代▽玉川交通（交通管制課）笠原真▽渋谷警備（警護課）小川正義▽代々木交通（万世橋）尾形直子▽同生安（組対総務課）藤江修大▽牛込地域（教養課）佐々木真範▽同刑事組対（薬物銃器対策課）久保田修弘▽新宿警備（警護課）森田訓仁▽四谷地域（人事一課）上村隆行▽高井戸警備（公安一課）大塚恭章▽同生安（暴力団対策課）山口博志▽富坂刑事組対（犯罪収益対策課）堀内勇治▽同生安（サイバー犯罪対策課）大和田好行▽駒込刑事組対（荻窪）春日宏▽池袋警備（外事四課）上村和也▽同生安（生安総務課）佐藤正士▽赤羽警備（外事一課）道林桂司▽同地域（教養課）高田昌義▽板橋警備（外事二課）萩原秀治▽高島平刑事組対（人事一課）佐藤正義▽石神井地域（企画課）井沢清▽浅草刑事組対（暴力団対策課）山上英人▽尾久生安（訟務課）榊原真己▽南千住警備（人事一課）小山利久▽深川刑事組対（同）高山智実▽城東警備（人事二課）松沢篤▽向島同（警備二課）水流敏幸▽葛飾交通（鑑識課）土門敬子▽同地域（地域総務課）西田幸生▽小松川警備（公安総務課）苅部敦郎▽同地域（文書課）内山仁▽小岩警備（災害対策課）村田尚徳▽同刑事組対（国際犯罪対策課）豊嶋哲宏▽同生安（捜査支援分析センター）武田順▽昭島警備（人事二課）田代達也▽小金井生安（新島署付）滝山美恵▽小平警備（志村）宮崎圭介▽同生安（サイバー犯罪対策課）伊勢文彦▽東村山交通（交通総務課）古田誠▽三鷹交通（留置二課）中村角栄▽同刑事組対（三宅島署付）栗原賀明▽青梅地域（企画課）佐々木慎樹▽同生安（生安総務課）久保貴▽八王子地域（地域総務課）船谷直之▽南大沢同（通信指令本部）山崎俊一▽多摩中央地域（地域総務課）松原大和▽築地会計（西新井会計課長）本木匡司▽渋谷同（巣鴨同）中村友範▽四谷同（八王子同）堀越岳人▽板橋同（池上同）鶴岡健治▽上野同（東京空港同）萩原弘昭▽西新井同（亀有同）加藤宏▽綾瀬同（四谷同）大水一則▽深川同（綾瀬同）小浜英幸▽城東同（万世橋同）河合雄一郎▽亀有同（愛宕同）池田慎一▽葛飾同（北沢同）大和地康記▽八王子同（杉並同）出嶋匠▽万世橋同（交通規制課）長野修治▽月島同（公安総務課）大野哲生▽愛宕同（用度課）田形路明▽池上同（人事一課）丸山好子▽東京空港同（会計課）安間勇峰▽北沢同（同）宿谷順▽玉川同（文書課）寺田哲郎▽杉並同（交通総務課）飯田和大▽巣鴨同（用度課）佐野圭子

【署課長心得】

千住地域（小平生安課長心得）松尾文隆▽麹町警備（警備一課）菊永竜也▽麻布警備（同）井上健一▽東京湾岸刑事組対（捜査一課）平野勝也▽荏原生安（一方面本部）柳井香美▽田園調布刑事組対（企画課）宮岡芳雄▽北沢地域（広報課）今村裕樹▽碑文谷地域（会計課）梅野泰正▽中野交通（企画課）小原きくの▽同警備（警衛課）武藤一司▽荻窪刑事組対（九方面本部）渡辺良樹▽富坂交通（町田）口脇之信▽本富士刑事組対（暴力団対策課）佐藤学▽滝野川地域（人事一課）近藤正臣▽板橋刑事組対（暴力団対策課）丸山祐二▽葛西交通（広報課）竹花英昭▽同刑事組対（暴力団対策課）磯部剛▽昭島交通（運転免許本部）永吉周作▽東大和生安（生安総務課）堀浩史▽田無生安（保安課）村上貢▽町田交通（小笠原署付）小池照美

【警察庁へ】

森哲也（航空隊副隊長）▽長尾恭成（久松刑事組対課長）▽大坪靖幸（麹町同）▽青山均（万世橋交通課長）▽高橋隆司（築地警備同）▽香川統一（蒲田組対同）▽三品誠邦（東京空港外事同）▽岡田雄一（野方地域同）▽松尾拡季（池袋警備同）▽立河安則（板橋同）▽湯原昭博（小松川同）

【警務部付・退職予定】

石川佐幸（文書課長代理）▽工藤和子（留置管理一同）▽島村昌利（同）▽工藤勇人（厚生課長代理）▽河野宏之（同課調査担当）▽大日方勝彦（交通総務課指導同）▽高森政秀（交通執行課長代理）▽石川秀範（交通捜査同）▽土屋尚史（鮫洲運転免許試験場免許課長）▽山田和弘（一方面交通機動隊副隊長）▽長岡浩之（九同）▽永野喜章（警備二課長代理）▽木口利明（警衛同）▽綱島良明（警衛課調査担当）▽白尾誠（公安総務課長代理）▽原慶裕（公安一同）▽馬渕秀樹（公安二同）▽潮真澄（捜査三同）▽本田直人（同）▽松浦秀一郎（鑑識課長代理）▽大下敏隆（捜査支援分析センター副所長）▽中本恵介（生活経済課長代理）▽緒方武信（生活環境同）▽大西潔（警察学校庶務部管理官）▽河原丈浩（二方面本部同）▽塩田公明（六同）▽石北浩（九同）▽天野秀美（麹町警務課長）▽秋山一郎（万世橋刑事組対同）▽日吉恵司（中央地域同）▽福田正明（久松交通同）▽豊泉修（同警備同）▽戸ノ岡学（築地刑事組対同）▽根津真太郎（同生安同）▽利光徹（三田交通同）▽久保範史（同刑事組対同）▽前田学（高輪地域同）▽藤井武樹（麻布警務同）▽野沢紀久乃（赤坂交通同）▽黒木剛（世田谷地域同）▽中村一郎（北沢同）▽斉藤順紀（玉川交通課長）▽佐藤岳治（成城警務同）▽柴田佳幸（碑文谷生安同）▽森成樹（渋谷警備同）▽和田重昭（原宿交通同）▽村野学（代々木同）▽工藤毅（牛込刑事組対同）▽寺坂俊二（中野警備同）▽大勝敏行（同刑事組対同）▽欠畑雅彦（野方警務課付）▽鈴木修二（杉並生安課長）▽林忠正（高井戸同）▽高田浄（荻窪地域課長）▽稲葉秀夫（富坂生安同）▽安達徹（本富士地域同）▽山本博（駒込生安同）▽山本幸也（滝野川刑事組対同）▽池永和浩（練馬警務同）▽森昭彦（上野組対同）▽今野裕（尾久生安同）▽鈴木正治（南千住刑事組対同）▽阿部東（竹の塚交通同）▽加藤克也（綾瀬地域同）▽内海一史（城東警備同）▽宮崎健（本所警務同）▽渡辺俊郎（向島警備同）▽鈴木友彦（同地域同）▽高橋是美（葛飾同）▽嶋田稔（葛西同）▽三坂太（小岩生安課長）▽織田礼二（昭島交通同）▽山田俊人（同警備同）▽青木修（東大和地域同）▽和田誠（東村山交通同）▽高笠友裕（調布生安同）▽高梨武（青梅同）▽成松孝裕（八王子警務課長）▽石塚敏彦（南大沢地域同）▽古戸浩一（同刑事組対同）▽佐々木康治（板橋同）▽溝畑紀夫（会計課長代理）▽工藤瞳（科学捜査研究所文書鑑定科長）▽高橋善一（同一化学同）▽藤井貢（生安部管理官少年相談担当）▽田所智子（築地会計課長）▽新倉茂（玉川同）▽川原とも子（上野同）▽井口悟（葛飾同）

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