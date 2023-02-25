組織犯罪対策は組対に、生活安全は生安に省略。原則、代表的役職のみ掲載

（２６日）

【警察庁へ】

（中央刑事組対課長）草野正尊

（２７日）

【本部等】

文書課長代理・文書（八方面本部管理官）金成一弥▽留置管理一同・一留置（警察庁）山田栄治▽同・三同（生安総務課調査担当東京都派遣）藤原朋子▽同・四同（麹町地域課長）松本和代▽警務部監察官（警察庁）浦野剛▽給与課長代理・給与管理（九機動隊副隊長）浜野貴子▽厚生同・待機寮（留置管理一課長代理）根本雄介▽交通総務課指導担当（交通総務課調査担当）横山善宏▽同（四方面交通機動隊副隊長）宮田学▽同調査担当（交通総務課調査担当東京都派遣）大成浩司▽同（田園調布交通課長）小林肇▽交通執行課長代理・即決（交通執行課調査担当）宮原利夫▽同課調査担当（高速道路交通警察隊副隊長）丸山佳高▽交通捜査課長代理・交通鑑識（二方面交通機動隊同）石原勤▽運転免許本部庶務課長（府中運転免許試験場学科試験課長）高山孝夫▽交通部管理官処分調査担当（運転免許本部調査担当）瀬戸紀▽運転免許本部調査担当（交通総務課同）岡島徹▽府中運転免許試験場学科試験課長（七方面交通機動隊副隊長）垣内正仁▽鮫洲同免許課長（三同）岩坪浩美▽二方面交通機動隊副隊長（五同）権田洋平▽四同（滝野川交通課長）菅原智▽警備一課調査担当東京都派遣（八機動隊副隊長）岡田義伯▽同二課長代理・警備調査（警備二課長代理・警備装備）高橋孝充▽同・警備装備（同課調査担当）古屋博己▽警備二課調査担当（警察庁）小川芳夫▽災害対策課長代理・地域防災（警備一課調査担当東京都派遣）大館匡輝▽警衛同・一警衛（警衛課長代理・二警衛）国崎典和▽同・二同（同課調査担当）石井桂太▽警護課長代理・四警護（警察庁）熊野義樹▽総理大臣官邸警備隊長（警護課長代理）佐々木誠二▽警護課調査担当（六機動隊副隊長）嶋村誠之▽四機動隊副隊長（八王子地域課長）松本崇▽九同（小岩警備同）浅香和明▽航空隊副隊長（五機動隊副隊長）中野恭介▽地域指導課長代理・実務指導（五方面本部管理官）清水秀紀▽通信指令本部指令計画課長（通信指令本部三指令課長）石川嘉彦▽同二指令同（地域部管理官通信指令業務担当）矢野耕作▽同三同（通信指令本部二指令課長）大谷貴▽地域部管理官通信指令業務担当（二自動車警ら隊副隊長）武藤国夫▽二自動車警ら隊副隊長（田園調布刑事組対課長）赤塚裕貴▽公安総務課長代理（警察庁）渡辺純一▽公安一同（同）中村羊一▽同課指導担当（五方面本部管理官）渡部寿夫▽公安二課長代理（池上警備課長）喜々津和義▽外事二同（警察庁）須藤誉樹▽同課調査担当（同）熊田昌誕▽外事四課長代理（蔵前警備課長）沼沢信行▽刑事総務課指導担当（刑事総務課調査担当）松浦稔▽同（三機動捜査隊副隊長）伊藤範人▽刑事総務課調査担当（刑事総務課指導担当）大槻拓▽捜査二課長代理・二知能犯捜査（警察庁）水梨隆志▽同・五知能犯特別捜査（刑事部管理官検視担当）矢野智史▽捜査三課長代理・一盗犯捜査（捜査三課長代理・二盗犯捜査）佐々木和夫▽同・二同（荒川刑事組対課長）東矢裕一郎▽同・三同（刑事総務課指導担当）納見聡一▽同・四同（刑事部管理官検視担当）岡哲次▽鑑識課長代理・検視（同）宗峰彦▽刑事部管理官検視担当（富坂刑事組対課長）一ノ瀬政広▽同（本富士同）藤本淳▽捜査支援分析センター副所長・二捜査支援（一機動捜査隊副隊長）佐藤博樹▽一機動捜査隊副隊長（亀有刑事組対課長）法安弘元▽三同（小金井生安課長）辻川幸広▽生安総務課指導担当（生安総務課長代理）吉井英樹▽生活経済課長代理・二経済（金融犯罪対策室長）世取治郎▽金融犯罪対策室長（二方面本部調査担当）高部誠一▽生活環境課長代理・三環境（生安特別捜査隊副隊長）浅野将弘▽組対総務課指導担当（刑事部管理官検視担当）武内雅浩▽同（警察庁）橋本晃▽暴力団対策課長代理・三暴力犯捜査（同）大里崇博▽薬物銃器対策同・二薬物捜査（三機動隊副隊長）近藤慎也▽警察学校庶務部管理官（警察学校初任教養部教授）奥村淳▽同初任教養部教授（同専科教養部同）川端清晃▽同専科教養部同（警察庁）大塚正雄▽二方面本部管理官（一機動隊副隊長）松島修▽五同（特科車両隊副隊長）柴田正一郎▽同（小平交通課長）鈴木哲▽六方面本部管理官（二機動隊副隊長）久古雅人▽八同（八方面本部調査担当）藤崎洋文▽九同（四機動隊副隊長）宮崎健▽交通総務課調査担当東京都派遣（町田交通課長）大沢亘▽九方面交通機動隊副隊長（中野同）野口竜馬▽高速道路交通警察隊同（中央同）市河康秀▽一機動隊同（東京湾岸警備課長）綱川朋良▽二同（丸の内同）山本育男▽三同（富坂地域課長）舟山了▽五同（麻布警備同）池田直▽六同（月島地域同）川畑幸徳▽八同（四谷同）赤塚成志▽特科車両隊副隊長（麹町警備課長）山田龍徳▽刑事部管理官検視担当（荻窪刑事組対同）井野潤一▽同（東大和生安同）中村明博▽生安総務課調査担当東京都派遣（荏原生安同）福島晴美▽柔道指導室主席師範（柔道指導室主席師範心得）園田雅明▽総務部管理官デジタル予算担当（厚生課調査担当互助組合派遣）荻野徹▽会計課長代理・国費（遺失物センター所長）五十嵐祐紀子▽遺失物センター所長（地域総務課長代理）荘司春海▽用度課長代理・契約調整（厚生課調査担当共済組合派遣）高橋芳裕▽装備課長代理・車両（教養課長代理）小野里英明▽給与課調査担当（交通総務課調査担当）小沢弘行▽厚生課調査担当警察共済組合警視庁支部事務局派遣（城東会計課長）武蔵和之▽同警視庁職員互助組合事務局派遣（渋谷同）小坂哲也▽同（板橋同）小俣達也▽教養課長代理・教養管理（深川同）木場健夫▽交通総務課調査担当（月島同）羽立政寿▽地域総務課長代理・会計（厚生課調査担当互助組合派遣）的場健▽科学捜査研究所一化学科長（刑事部管理官化学鑑定指導担当）伊与泉剛▽健康管理本部管理一科長（健康管理本部副主幹）高橋知津子▽都市交通管理室長（交通規制課同）中川誠▽科捜研一法医科長（科捜研同）高橋健一▽刑事部管理官化学鑑定指導担当（同）風間守▽科捜研文書鑑定科長（科捜研）浅野貴志▽生安部管理官少年相談担当（少年育成課）青木修▽交通規制課副主幹（交通規制課）竹内秀城▽科捜研同（科捜研）西田ちよみ

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