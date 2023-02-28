群馬県は二十七日、新たに四十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて四十四人減。二人の死亡報告があった。累計感染者は四十三万五千九百十八人、死者は計千六十五人。

死者はいずれも七十代女性。新たな集団感染の判明はなかった。



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