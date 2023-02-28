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＜マンスリー原子力施設＞非常用発電機ポンプが停止
★…日本原子力発電東海第二原発（東海村）で２１日、非常用ディーゼル発電機（ＤＧ）の冷却用海水ポンプが...
2月28日
子育て関連に23億7800万円 水戸市予算案 中学給食費無償化など
茨城県水戸市は二十七日、二〇二三年度当初予算案を発表した。一般会計は総額千百七十四億七千万円。新市民...
自民茨城県連 舘県議を会派離脱2年 福島衆院議員が選挙応援 「支援受けて」では異例
自民党茨城県連は二十七日の総務会で、昨年十二月の県議選で野党系無所属の国会議員から支援を受け...
＜新型コロナ・27日＞茨城県で206人感染
茨城県は27日、新たに206人の新型コロナウイルス感染を発表した。感染者の累計は63万2489人。新...
2月27日
＜ドキ時（ドキ）！サイエンス＞（10）天をかける「ペガサス」
筑波大計算科学研究センター（ＣＣＳ）に新型のスーパーコンピューター「ペガサス」が導入された。...
県立特別支援6校、増築へ 茨城県教委 69教室の不足、全て解消 25、26年度に3校ずつ
茨城県教育委員会は、県立特別支援学校の教室不足の解消に向け、六校で校舎を増築する計画を発表した。二〇...