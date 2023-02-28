＜新型コロナ＞茨城県で75人が感染、死者の発表はゼロ

2023年2月28日 21時41分

　茨城県は28日、新たに75人の新型コロナウイルス感染を発表した。感染者の累計は63万2564人。死者の発表はなかった。（長崎高大）
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