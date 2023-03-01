＜新型コロナ＞栃木県で2人死亡、339人感染

2023年3月1日 08時00分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は二十八日、新たに三百三十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十一万八千二十六人。七十代男性と八十歳以上の男性の計二人の死亡も発表し、累計死亡者数は千四十九人になった。

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