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こども家庭庁発足まで1カ月 「せめてもう1人保育士を…」保育団体が訴え
4月のこども家庭庁の発足を前に、保育士や保護者らでつくる「よりよい保育を！実行委員会」が1日、東京・...
3月1日
フィリピンから強制送還の男2人 窃盗容疑で再逮捕 「ルフィ」名乗る広域強盗との関連捜査
フィリピンを拠点にしたニセ電話詐欺事件で、警視庁捜査2課は1日、窃盗の疑いで、主犯格の渡辺優樹（38...
東京都が中止させた映像作品、作者ら改めて上映を要望 署名とともに提出
東京都の人権プラザ（港区）で昨年、関東大震災時の朝鮮人虐殺に触れた映像作品「In—Mates」（20...
ヨーグルト食べた生徒搬送 教諭が自作、名古屋市教委
名古屋市教育委員会は１日、市立香流中学校の理科の授業で、男性教諭（７２）が作ったヨーグルトを食べた特...
高校で生徒・教員３０人搬送 呼吸苦訴え、山口・防府
１日午後３時５０分ごろ、山口県防府市の誠英高で「授業中に７～８人が呼吸苦を訴えている」と教員から１１...
約４０人に賞与支給ミス ７年間、三重・南伊勢町
三重県南伊勢町は１日、職員の賞与支払いで７年間にわたり計算ミスがあり、約４０人の支給額が多かったり少...