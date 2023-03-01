国内で１万３７９６人感染　新型コロナ、８６人死亡

2023年3月1日 20時15分 （共同通信）
　国内で１日、新たに１万３７９６人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別の内訳は、東京１０２８人、愛知８３０人、大阪７９７人など。死者は、千葉で１１人、埼玉で７人、神奈川で６人など計８６人が報告された。
　厚生労働省によると、全国の重症者数は前日より６人減って１６０人となった。
　佐賀で過去の感染者数の修正があった。

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