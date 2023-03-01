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＜東海第二原発 再考再稼働＞（50）福島の今を見て考えて 東海第二原発地域科学者・技術者の会 泉幸男さん（80）
東京電力福島第一原発事故で被災した福島県浜通りの写真を撮り続けてきた。「原子力 明るい未来の...
3月1日
茨城県議会開会 39議案上程 産業支援に重点、予算案など
茨城県議会三月定例会が二十八日に開会し、総額一兆二千九百二十一億九千四百万円の二〇二三年度一般会計当...
結城紬を着用の本会議 結城市議会「気が引き締まる」
市議らが絹織物の「結城紬（つむぎ）」を着用して定例会本会議に臨む「紬議会」が２８日、茨城県の...
＜新型コロナ＞茨城県で75人が感染、死者の発表はゼロ
茨城県は28日、新たに75人の新型コロナウイルス感染を発表した。感染者の累計は63万2564人。死者...
2月28日
＜マンスリー原子力施設＞非常用発電機ポンプが停止
★…日本原子力発電東海第二原発（東海村）で２１日、非常用ディーゼル発電機（ＤＧ）の冷却用海水ポンプが...
子育て関連に23億7800万円 水戸市予算案 中学給食費無償化など
茨城県水戸市は二十七日、二〇二三年度当初予算案を発表した。一般会計は総額千百七十四億七千万円。新市民...