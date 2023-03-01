＜新型コロナ＞茨城県で274人が感染、2人死亡

2023年3月1日 20時59分

　茨城県は1日、新型コロナウイルスに感染した2人の死亡を発表した。新規感染は274人。累計では、死者1271人、感染者63万2838人になった。（長崎高大）
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