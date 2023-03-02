栃木県庁

栃木県は一日、新たに二百四十七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十一万八千二百七十三人。八十歳以上の男性一人の死亡も発表し、累計死亡者数は千五十人になった。

県によると、宇都宮市の高齢者施設で九人、日光市の医療機関で六人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。

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