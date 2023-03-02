栃木県庁
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昨年十月の「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」で使われた炬火（きょか）台を展示保存する記念セ...
3月2日
作新学院と石橋が知事にセンバツ出場を報告「甲子園で校歌を」
第９５回選抜高校野球大会の出場が決まった作新学院（栃木県宇都宮市）と石橋（栃木県下野市）の監...
カワウ見たらLINEして 栃木県がアプリ実証実験 水産資源の食害防止へ
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3月1日
＜新型コロナ＞栃木県で2人死亡、339人感染
栃木県は二十八日、新たに三百三十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十...
新聞で振り返る大震災 足利市で来月9日まで企画展
栃木県足利市相生町の足利市民活動センターで二十七日、企画展「東日本大震災十二周年展〜風化させ...
2月28日
＜新型コロナ＞栃木県で2人死亡、91人感染
栃木県は二十七日、新たに九十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十一万...