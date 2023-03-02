東証反落、終値は１７円安　米引き締め長期化警戒、売り優勢

2023年3月2日 15時14分 （共同通信）
　東京証券取引所

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　２日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は反落した。米国の金融引き締めが長期化するとの警戒感から景気の先行き懸念が広がり、売り優勢となった。
　終値は前日比１７円６６銭安の２万７４９８円８７銭。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３・２４ポイント安の１９９４・５７。出来高は約１１億１６４７万株だった。

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