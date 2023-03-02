東京証券取引所
関連キーワード
携帯乗り換え手続き簡単に ５月下旬、移転先で完結
ＮＴＴドコモなど携帯電話大手４社が、利用者が電話番号を変えずに別の携帯会社に乗り換える「番号持ち運び...
3月2日
消費者心理３カ月連続改善 内閣府、基調判断据え置き
内閣府が２日発表した２月の消費動向調査は、向こう半年間の消費者心理を示す消費者態度指数（２人以上世帯...
ＴｉｋＴｏｋが利用制限 １８歳未満、１日６０分以内に
【ニューヨーク共同】中国系の動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」は１日、１８歳未満の利用...
東証、午前終値は２万７４９５円 米利上げ長期化懸念で一進一退
２日午前の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は一進一退の展開となった。前日の米国株式市場でダウ工...
殺処分、１５００万羽超える 鳥インフル、最多更新
福岡県は２日、福岡市の養鶏場で見つかった高病原性の鳥インフルエンザが疑われる事例に関し、遺伝子検査で...
くら寿司、ＡＩカメラ導入 レーン上の不審行為を検知へ
大手回転ずしチェーンのくら寿司は２日、全店舗のレーンに、人工知能（ＡＩ）を搭載したカメラシステムを導...