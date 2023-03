第22回「卒業・前編~母の呼びかけ~」

3月といえば卒業式、人生の区切りを沢山の人が迎える月ですね。

私の人生の中で記憶に残っている卒業式はたったの一度、小学校の卒業式です。

以前もこのコラムで書きましたが、私の通っていた小学校は附属だったので、ほぼ全員中学校に上がります。中学校から新たな生徒が入ってくるとはいえ、「別れ」や「旅立ち」といった雰囲気は全くなく、正直、私は小学校の6年間を非常に長く感じていたので、やっとこさ卒業だー!って感じで、淋しさはカケラもなく、嬉しさでいっぱいの卒業式でした。その上、実は私は小学校の卒業式で歴代歌われてきた「ゴールめざして」という卒業生の歌のピアノオーディションを勝ち取り、なんと本番で卒業生代表でピアノを弾くという、小学校生活最高に鼻高々な日でした。しかも!! その卒業式の様子は全て録音され、卒業生全員にLP盤で配られ、つまり私のレコードデビューは実は小6の卒業式!という事になるわけです。残念ながら失くしてしまいましたが(苦笑)。

演奏の内容については全く記憶にありませんが、ピアノの発表会でもそうだったように、間違えても何食わぬ顔でスルーするのは昔から得意だったので、多分、多少のミスタッチなどはあったに違いありませんが、まあ、抜かりなく役目は果たしたと思われます。

中学の卒業式は…志望校に合格できずにふてくされていたので…出席した記憶すらありません。もしかしたらズル休みしたのかな?

高校の卒業式は、もうプロとしてバンド活動を始めていて、卒業の頃には少しばかりバンド活動にも活気が出てきて、欠席の日数も増え、卒業式終了後に担任の先生に「奥居さん、卒業証書返却!」と言われて、春休みに出席日数が足りない分を、何日か通ったら晴れて卒業証書を渡します、と。何日か一人で卒業後も学校に行ったような…それもまたバンド活動で頭がいっぱいで、あまり覚えていません(苦笑)。こうして書いてみると、歌になるような情緒あふれる卒業の思い出はひとつもありませんね…。それより子供達の卒業式の方が、自分が卒業するよりよっぽど感慨深いものがありました。

子供達の最初の卒業式は幼稚園。とにかく小さい3歳の子供が、決められた制服を着て、決められた時間に登園するなんて本当に大変なこと。ってか親が大変(笑)。息子も娘も園に着いて活動着(近所の泥んこ幼稚園に入れたので毎日泥まみれになる為、登園したらまずお着替え。帰る前もまた制服に着替えて帰ってきました)に着替えるのが嫌だと泣いたり、理由もなく行きたくないと泣いたり…今考えると最初はゴチャゴチャ言わずちゃんと登園しただけでもう合格!って感じでしたね。そんな子供達が、卒園式に並んで入場して、名前を呼ばれて証書をもらうなんて。本当にその姿に感動しましたし、周りの子供達も同じくで、ビービー泣いてた子や抱っこ~なんてごねていた子が立派になったもんだなーと3年間の成長の大きさにポロポロと涙が出ました。

そしてこれは割と特殊なケースですが、私の場合、毎回結構な難関だったのが謝恩会。子供達というより、お母さんたちのそれまで胸にしまっておいてくださった気持ちが、これで最後となると「なんかやってくれないかなー♡」ってな感じであふれ出てくるんですね。気持ちは解らなくもないですが。幼稚園児はさすがに「M歌って~」っていう子もいないので(笑)、息子の時も、娘の時も、子供達の歌の伴奏や入場退場時のピアノ伴奏をする、生音響係として働きました。

で、小学校になると、今度はまた、子供達も大きくなり、親の仕事を理解してくるのと、たまたま我が家の子供達が小学生の間に東日本大震災の復興支援活動(プリプリの再結成)があった事もあり、この時は大難関でした。

まず、息子の卒業式。息子の小学校は、とても人数が少なく、授業中に全員が発表、発言ができるクラス編成が特徴的で、それがとても気に入り選んだ学校でしたので、卒業式でも校長先生の前で、1人ずつマイクに向かい将来の夢を語る1分ほどのスピーチがあり、これが本当に泣けました。泣けすぎて大変なことになりました。

まず、ニクい演出で、そのスピーチは必ず子供達が自分で考え、親には当日まで内緒にするという約束がありました。なので、自分の子が卒業式当日に校長先生の前まで赤絨毯の上を歩いていき、いったい何を語るのか、もう親たちはドキドキな訳です。ちなみにこれはその小学校の名物企画でしたので、6年生になった瞬間から親たちはその日を楽しみにし、よく保護者同士での話題にも上がりました。兄姉も通わせている親御さんは、「お兄ちゃんの時はね…」と、そのスピーチの様子を事細かに教えて下さって、みんな食い入るように話を聞くほど注目の催し物だったのです。

それと同じぐらい名物企画だったのが卒業式での「親の呼びかけ」です。普通、生徒がやるもんですよね。ところが、在校生の後に、親だけの呼びかけがあったのです。それを知った瞬間から、嫌~な予感はしていました。マイクもなしで、体育館で行われる式典で大きな声でセリフを言わなきゃいけないわけで…。運よく(!?)夫は撮影中で、当日は、前日のお天気や、撮影の進み具合により出席できるか否か分からない状況だったので、呼びかけ隊は欠席できませんから、呼びかけメンバーから除外。私は息子の一度しかない小学校の卒業式、その姿をこの目に焼き付けて、そしてスピーチをこの胸に焼き付けたい一心で何があっても絶対出席。…予想通り、一番最初の一言、「卒業生の皆さん!!」という大役に大抜擢。

理由は誰よりも声が通るし、力強い呼びかけが出来る!! …まあ確かに誰よりも大きい声で歌ってますからね。シャウトなんてした日には迷惑なぐらい力強いでしょうし(笑)…。どう頑張っても断る理由はありませんでした。ただ、私は子供の事となるといきなり涙もろいタイプになってしまって、よくなんでもない普段の学校行事の中でも、ちょっと感動的なシーンがあると人目を気にせずオイオイ泣いてしまうので、唯一それが心配…ましてやスピーチの後だったりしたら…号泣かも…。

やっぱり、運悪く親の呼びかけは、子供達の1分間スピーチのすぐ後でした。

私は本当に自信がありませんでした。うまく言える自信じゃなくて、泣かずに叫べる自信がなかったのです。すると、今度は運よく夫が当日卒業式に来られることが判明。私はすぐに状況を説明し、もし私が号泣、または泣き崩れていたら私の代わりに「卒業生の皆さん!!」と叫んでくれと段取りました。夫は「えー嫌だよ。恥ずかしい(苦笑)」と言いましたが、普段、舞台で散々やってるでしょ、そんなのたまに学校に来るんだからそれぐらい役に立ってよ(怒)と頼み、とにかく泣いてなければ予定通り私が言うから!という事で決着しました。

さて当日。これは息子のプライバシーに関わるのでスピーチの内容については一切書きませんが、親バカですが、私は本当に、まだ12年しかない息子の人生で、記憶の中で一番立派に見えた瞬間だと感じました(今では22歳にもなる息子ですが、やはりあれに勝る瞬間は…ないかもしれません!)。滝のように涙が流れ、ハンカチで押さえて我慢しているのですが、泣くのを我慢すればするほど、今度は鼻が詰まってきて、もう全員のスピーチが終わる頃には窒息死してしまいそうな状況で、このまま呼びかけをやったら、「卒業生の皆さん!!」が「卒業生どみ゛なさん!!」になっちゃう(汗)と思い、必死に呼吸を整えました。

しかし、容赦なくやってきたその瞬間、頑張ろう!!と気持ちだけは奮い立たせましたが、どうやっても声になりませんでした。ほんの数秒、間が空いたと思います…私は隣の夫をつつきました。そして小言で「ムリ」と言いましたが、鼻が詰まっていたので夫には「ブリ」と聞こえたはずです。それを聞いた夫は、こりゃ本当に無理だと悟ったんでしょう。次の瞬間には、体育館中に鳴り響く大きな声で「卒業生の皆さん!!」と叫んでくれたのでした。何事もなかったかのように、と言うか、逆に夫が叫ぶというサプライズで、呼びかけは盛り上がったようにも思います。

そんなこんなで、何とか卒業式を乗り切った私でしたが、その後には、謝恩会という最大の難関が待っていました。続きは後編で!お楽しみに。



★次回更新は、3月22日(水)更新予定です

お楽しみに。







岸谷 香

1996年5月31日、武道館公演をもってプリンセス プリンセスを解散。1996年結婚。

1997年奥居香ソロとしてシングル「ハッピーマン」を発売し、ソロ活動をスタートさせた。

2001年子供を授かったことをきっかけに岸谷香に改名。

2012年、東日本大震災復興支援の為、16年振りにプリンセス プリンセスを一年限定で再結成。

2014 年ソロの活動を本格的に新たにスタート。2015年6月24日シングル「DREAM」を発売、

2016年5月、10年ぶりのオリジナルアルバム「PIECE of BRIGHT」リリース。

「KAORI PARADISE」と題し、ひとり弾き語りライブを毎年実施。

2018年ガールズバンドプロジェクトを立ち上げ、ミニアルバム「Unlock the girls」をリリース。

2019年3月豊洲PITにて東日本大震災復興支援ライブ「The Unforgettable days」を実施。

2020年2月には岸谷香感謝祭と題しゲストを迎えてのコラボライブを毎年実施。

2021年2月ミニアルバム「Unlock the girls3-STAY BLUE-」をリリース。

2022年5月からは3年ぶりになるバンドライブ55th SHOUT!ツアーを実施、

9月からはKAORI PARADISE2022が予定されている。

日時:2023年3月11日(土)開場 15:00 / 開演 15:30会場:仙台PIT出演者:岸谷香、CHEMISTRY、ゴスペラーズ、一青窈、水谷千重子、宮沢和史(50音順)<一般発売>2023年1月22日(土)10:00~チケット料金:全席指定 6,600円(税込・入場時ドリンク代別途必要)※1人4枚まで購入可能<お問合せ> GIP

