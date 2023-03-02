＜新型コロナ＞埼玉県で新たに486人感染、5人死亡

2023年3月2日 19時08分
　埼玉県内で2日、新型コロナウイルスの新たな感染者486人と、70〜90代の男女5人の死亡が発表された。新規感染者は11日連続で前週の同一曜日を下回った。
　県は学校1カ所で、新たにクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。
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