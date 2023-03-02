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神奈川県内で2日、新型コロナウイルスに感染した80、90代の5人の死亡と、新たに545人の感...
3月2日
＜新型コロナ＞千葉県で新たに397人感染、5人死亡
千葉県内では2日、新型コロナウイルスに397人が感染し、80〜90代以上の男女5人が死亡した...
沼津プロレス 啓発活動に参戦 ポスター制作、勝手に応援 資金難で興行ピンチ…「社会の役に」
静岡県沼津市を中心に地域密着を掲げて活動する「沼津プロレス」が最近、「場外」で異彩を放ってい...
熱海の宿泊客5割増 昨年229万2918人 観光需要回復傾向に
国内有数の温泉観光地、静岡県熱海市を昨年訪れた宿泊客数は前年より五割近く増加し、二百二十九万...
融資でSDGs支援 環境省のESG表彰制度 静銀と県信用保証協会が金賞を共同受賞
静岡銀行と県信用保証協会が、環境・社会・企業統治（ＥＳＧ）に貢献する金融領域の取り組みを表彰する環境...
＜新型コロナ＞静岡県で新たに567人感染
静岡県内では一日、新たに五百六十七人の新型コロナウイルス感染が確認された。新たな死者の報告はなかった。