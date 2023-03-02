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常磐道 桜土浦IC−岩間IC 最高速度を時速110キロに 28日午前10時から適用 大型トラックなど対象外
茨城県警は、常磐道の桜土浦インターチェンジ（ＩＣ）−岩間ＩＣの上下線（三十キロ）で、普通自動車などの...
3月2日
＜東海第二原発 再考再稼働＞（51）県民投票条例 今度こそ ミュージシャン・平方亜弥子さん（52）
二〇二〇年六月、茨城県議会のオンライン配信で日本原子力発電東海第二原発（東海村）の再稼働の賛...
自民会派 舘氏を退会 茨城県議選「反党行為」で処分
茨城県議会会派「いばらき自民党」は一日、昨年十二月の県議選で反党行為があったとして、自民県連から会派...
芹沢社長が引責辞任 水戸京成百貨店 助成金不正で
新型コロナウイルス対策の雇用調整助成金を不正に受給していた水戸京成百貨店（水戸市）は一日、芹沢弘之社...
＜新型コロナ＞茨城県で274人が感染、2人死亡
茨城県は1日、新型コロナウイルスに感染した2人の死亡を発表した。新規感染は274人。累計では、死者1...
3月1日
＜東海第二原発 再考再稼働＞（50）福島の今を見て考えて 東海第二原発地域科学者・技術者の会 泉幸男さん（80）
東京電力福島第一原発事故で被災した福島県浜通りの写真を撮り続けてきた。「原子力 明るい未来の...