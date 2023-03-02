＜新型コロナ＞茨城県で216人が感染、1人死亡

2023年3月2日 20時57分

　　茨城県は2日、新型コロナウイルスに感染した1人の死亡を発表した。新規感染は216人。累計では、死者1272人、感染者63万3054人になった。（出来田敬司）
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