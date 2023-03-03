＜新型コロナ＞神奈川県で新たに489人感染、3人死亡

2023年3月3日 18時33分
　神奈川県内で3日、新型コロナウイルスに感染した60〜80代の3人の死亡と、新たに489人の感染が発表された。死亡者を発表したのは横浜市（2人）、県（小田原市1人）。
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