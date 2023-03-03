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＜東海第二原発 再考再稼働＞（51）県民投票条例 今度こそ ミュージシャン・平方亜弥子さん（52）
二〇二〇年六月、茨城県議会のオンライン配信で日本原子力発電東海第二原発（東海村）の再稼働の賛...
3月3日
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに394人感染、5人死亡
埼玉県内で3日、新型コロナウイルスの新たな感染者394人と、70〜90代の女性5人の死亡が発...
＜新型コロナ＞千葉県で351人が新たに感染、7人死亡
千葉県内では3日、新型コロナウイルスに351人が感染し、40〜90代以上の男女7人が死亡した...
ヨシ焼き見学解禁 渡良瀬遊水地で3月4日 コロナ禍で自粛 4年ぶり
栃木、群馬、埼玉、茨城の四県にまたがる渡良瀬遊水地で、ヨシの生育環境を保全する早春の風物詩「...
熱海土石流1年8カ月 「メンタルは限界だ」 被災者や遺族の継続的ケア、課題に
二〇二一年七月に静岡県熱海市伊豆山で発生した大規模土石流。三日で一年八カ月を迎えるが、今なお...
熱海土石流 熱海市が住民のサポート拠点設け活動 野菜販売などイベントも
静岡県熱海市は土石流災害から３カ月後、被災者や住民のメンタル面も含むサポートのため「伊豆山さ...