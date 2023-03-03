ＮＹ円、１３６円近辺

2023年3月3日 22時58分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】３日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時４０分現在、前日比７４銭円高ドル安の１ドル＝１３５円９９銭～１３６円０９銭を付けた。ユーロは１ユーロ＝１・０６１５～２５ドル、１４４円４５～５５銭。
　米長期金利が低下し、日米の金利差縮小を意識したドル売り円買いが先行した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

経済の新着

記事一覧