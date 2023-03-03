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一帯一路批判「根拠ない」 中国政協の報道官
【北京共同】４日に開幕する中国の国政助言機関、人民政治協商会議（政協）の郭衛民報道官が３日、記者会見...
3月3日
「志賀原発敷地内に活断層はない」規制委が北陸電力の主張を了承、規制委調査団の判断覆る 再稼働に進展
原子力規制委員会は3日、北陸電力志賀原発2号機（石川県志賀町）の再稼働の前提となる新規制基準への適合...
賃上げ要求、平均４・４９％ 連合、今月１日集計で
連合は３日、今春闘で傘下の労働組合が要求した平均賃上げ率が、今月１日時点の集計で、前年同期比１・５２...
明治、「キシリッシュ」販売終了 ３月末で、ガム市場縮小
明治がガム「キシリッシュ」の販売を今月末で終了することが３日、分かった。近年はグミの販売が伸び、ガム...
スクエニ、１０年ぶり社長交代 ６月に桐生取締役が昇格
スクウェア・エニックス・ホールディングスは３日、松田洋祐社長（５９）が退任し、後任に桐生隆司取締役（...
ＡＩ、ロボで物流拠点のＤＸ加速 ネット通販拡大で効率化
インターネット通販の拡大による物流増や深刻な人手不足を背景に、物流拠点のデジタルトランスフォーメーシ...