栃木県庁

栃木県は三日、新たに百九十二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十一万八千六百八十人。七十代男性と八十歳以上の女性の計二人の死亡も発表し、累計死亡者数は千五十三人。

県によると、塩谷町の高齢者施設で七人、栃木市の同施設で七人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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