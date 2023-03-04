３日、米南部テキサス州の湖で、強風により損壊したボート（Ｌｏｌａ Ｇｏｍｅｚ／Ｔｈｅ Ｄａｌｌａｓ Ｍｏｒｎｉｎｇ Ｎｅｗｓ提供・ＡＰ＝共同）

【ニューヨーク共同】米国の南部や中西部など広い範囲が３日、強風や豪雨といった荒天に見舞われ、ＡＰ通信によると少なくとも１０人が死亡した。停電や建物損壊の被害も出ている。

南部のアラバマ州では倒木により３人が死亡、ケンタッキー州でも３人が犠牲となった。南部や中西部の１００万世帯以上で停電した。今後も東部で大雪や強風が予想されており、気象当局は警戒を呼びかけている。



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