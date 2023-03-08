栃木県庁
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木版の豊かな表現感じて 大賞作など若手作品中心 26日まで鹿沼市の川上澄生美術館
最先端の現代木版画を紹介する「木版画大賞コレクション展」が栃木県鹿沼市睦町の同市立川上澄生美...
3月8日
温室ガス削減 認証取得とデジタル技術支援 予算化 宇都宮市と足銀「交流会議」成果報告会
宇都宮市と足利銀行の中堅、若手職員が共同で市の課題解決を目指す「交流連携会議」の成果の報告会...
3月7日
すっきり濃厚「とちおとめ」飲料 JRの自販機などできょうから限定販売
全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）とＪＲ東日本クロスステーション（東京）が、栃木県産イチゴの...
＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡、90人感染
栃木県は六日、新たに九十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十一万九千百...
「佐野らーめん出店お断り」 地域発展願ったルール、今も 「プレミアム・アウトレット」20周年
年間約七百万人が利用する関東屈指の集客施設「佐野プレミアム・アウトレット」（栃木県佐野市越名...
3月6日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに176人感染
栃木県は五日、新たに百七十六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計四十一...