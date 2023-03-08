＜新型コロナ＞栃木県で新たに251人感染

2023年3月8日 07時11分
栃木県庁

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　栃木県は七日、新たに二百五十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十一万九千三百九十三人になった。

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