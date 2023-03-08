群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部
関連キーワード
特急「草津・四万」指定列車に乗車で…電子地域通貨ゲット 渋川市が温泉宿泊利用者対象
群馬県渋川市はＪＲ東日本が三月十八日実施のダイヤ改正で運転を始める特急「草津・四万（しま）」...
3月8日
児童手当 高校生も対象に 独自拡充は群馬県内初 23年度予算案に計上
群馬県渋川市が発表した二〇二三年度当初予算案は、一般会計が前年度比３・９％増の三百四十一億九千三百万...
3月7日
健大高崎ナイン 群馬県庁で決意
第９５回選抜高校野球大会に出場する健大高崎の選手１８人が群馬県庁を訪れ、森田光希主将＝写真中...
上信電鉄が鉄道カード 5駅で各駅限定500枚を無料配布
上信電鉄（群馬県高崎市）は今月から、同電鉄を走る車両をデザインした鉄道カードの無料配布を始め...
＜新型コロナ＞群馬県で1人死亡、70人感染
群馬県は六日、新たに七十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べ二十六人増。八...
「女なんかお茶入れてろ」から始まった市議生活 女性議員が増えれば社会は変わる 茂木英子前安中市長に聞く
群馬県安中市長を昨年4月まで2期務めた茂木（もてき）英子さん（63）は、女性が少ない地方政界...