群馬県は七日、新たに二百四十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて四十一人増。八十代男性二人の死亡報告があった。累計感染者は四十三万七千三百八十人、死者は計千七十四人。新たな集団感染は一件で、高齢者施設で七人が感染した。



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