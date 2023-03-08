【午前】８時１６分、官邸。２２分、閣議。３１分、野村裕知国家公安委員会委員に辞令交付。谷公一国家公安委員長同席。５１分、国土交通省の藤井直樹事務次官、木村実国土政策局長。９時１２分、木原誠二官房副長官。

【午後】０時５６分、国会。１時２分、衆院本会議。２時５７分、官邸。３時１４分、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。５４分、森外務事務次官。４時、外務省の小野啓一外務審議官、鯰博行経済局長、経済産業省の平井裕秀経産審議官、松尾剛彦通商政策局長。１５分、藤野彰麻薬・覚せい剤乱用防止センター理事長、村木秀之日本ライオンズ理事長。３４分、「Ｇサイエンス学術会議」の梶田隆章議長らの表敬、共同声明受け取り。後藤茂之経済再生担当相同席。５時１分、滝沢裕昭内閣情報官。６時３０分、ルーマニアのヨハニス大統領を出迎え。３１分、儀仗（ぎじょう）隊による栄誉礼、儀仗。３９分、ヨハニス大統領と首脳会談。７時２０分、文書交換式、共同記者発表。４０分、公邸。４３分、岸田文雄首相主催の夕食会。８時２６分、ヨハニス大統領を見送り。



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