韓国の尹大統領、１６日来日へ　岸田首相と会談、夕食会も

2023年3月9日 16時16分 （共同通信）
　岸田文雄首相、韓国の尹錫悦大統領（聯合＝共同）

　岸田文雄首相、韓国の尹錫悦大統領（聯合＝共同）

　松野博一官房長官は９日の記者会見で、韓国の尹錫悦大統領が１６日に来日すると発表した。岸田文雄首相と会談し、夕食会を実施する。１７日に帰国する。

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