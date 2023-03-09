＜新型コロナ＞茨城県で199人感染

2023年3月9日 21時02分
　茨城県は9日、新たに199人の新型コロナウイルス感染を発表した。感染者の累計は63万4322人。新たな死者の発表はなかった。（長崎高大）
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