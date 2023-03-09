関連キーワード
施設爆破予告 高萩、小美玉、笠間、桜川の4市で相次ぐ
茨城県の高萩、小美玉、笠間、桜川各市は８日、それぞれ市内の公共施設に対する爆破予告のファクスが届いた...
3月9日
母娘で伝える「自助・共助・協働」 つくばみらい市の安藤純子さん・希子さん 「防災士」資格にW合格
茨城県つくばみらい市立富士見ケ丘小学校三年の安藤希子（きこ）さん（９つ）が昨年末、全国最年少...
TX茨城県内延伸案 31日提言採択へ 第三者委、4方面から
つくばエクスプレス（ＴＸ）の茨城県内延伸について検討する第三者委員会（委員長・岡本直久筑波大教授）の...
小玉スイカで笑顔に 茨城県西地域で出荷始まる
本県を代表する初夏の味覚「小玉スイカ」の出荷が、茨城県西地域各地で始まった。旬は六月いっぱい...
原木シイタケの出荷制限を解除 阿見・茨城の3人
茨城県は八日、東京電力福島第一原発事故の影響で出荷を制限していた茨城町と阿見町の原木シイタケ（露地栽...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに268人感染、1人死亡
茨城県は8日、新型コロナウイルスに感染した1人の死亡を発表した。新規感染は268人。累計では、死者1...
3月8日