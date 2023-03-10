＜新型コロナ＞栃木県で新たに211人感染

2023年3月10日 07時42分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は九日、新たに二百十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十一万九千八百四十一人。
　県によると、宇都宮市の高齢者施設で二十三人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。

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