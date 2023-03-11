【午前】７時４９分、官邸。５７分、閣議。９時２２分、上月豊久駐ロシア大使、中込正志外務省欧州局長。１０時１分、村田隆内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長。２０分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、河辺賢裕北米局長。５７分、根本匠自民党岸田派事務総長。１１時１７分、西村泰彦宮内庁長官。３１分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。５０分、秋葉国家安全保障局長、市川外務省総合外交政策局長、増田防衛省防衛政策局長。

【午後】０時３３分、政府与党連絡会議。２時１３分、外務省の小野啓一外務審議官、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。４５分、高原静子日本看護連盟会長。石田昌宏自民党参院議員同席。３時１３分、日本商工会議所の通常会員総会向けなどのビデオメッセージ収録。５７分、滝沢内閣情報官。４時、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。１２分、滝沢内閣情報官。３２分、欧州大使会議出席者の表敬。５時２１分、東京・後楽の東京ドーム。４７分、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本対韓国戦の始球式に向けた投球練習。６時５６分、始球式。７時８分、試合観戦。裕子夫人同席。３５分、山口寿一読売新聞グループ本社社長。



関連キーワード 首相の一日