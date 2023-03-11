＜新型コロナ＞茨城県で新たに131人感染

2023年3月11日 16時56分
　茨城県は11日、新たに131人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。累計は63万4624人。死者の発表はなかった。（加藤裕治）
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