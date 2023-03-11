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＜新型コロナ＞埼玉県で新たに455人感染、3人死亡
埼玉県内で11日、新型コロナウイルスの新たな感染者455人と、70〜90代の男女3人の死亡が...
3月11日
＜新型コロナ＞神奈川県で新たに450人感染、1人死亡
神奈川県内で11日、新型コロナウイルスに感染した80代の男性1人の死亡と、450人の感染が発...
＜東日本大震災12年＞「大熊の子どもたちを忘れない」 伊豆の国のボランティア団体 10年の支援活動終了
静岡県伊豆の国市のボランティア団体「ＹＡＭＡＮＥＫＯ楽舎（がくしゃ）」は二〇一三年から東京電...
子ども医療費無料化 富士宮市、24年度から実施検討
静岡県富士宮市の須藤秀忠市長は十日の市議会一般質問で、二〇二四年度から子ども医療費の無料化を検討して...
＜新型コロナ＞静岡県で1人死亡、408人感染
静岡県内では十日、四百八人の新型コロナウイルス感染と一人の死亡が確認された。
＜東日本大震災12年＞こけしがつないだ絆 「伝統」と「創作」作風違えど 渋川の藤川さん 避難した福島の佐藤さん支援
東日本大震災と東京電力福島第一原発事故で群馬県渋川市に一年間避難していた福島県いわき市の伝統...