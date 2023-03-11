＜新型コロナ＞神奈川県で新たに450人感染、1人死亡

2023年3月11日 16時56分
　神奈川県内で11日、新型コロナウイルスに感染した80代の男性1人の死亡と、450人の感染が発表された。死亡者を発表したのは横浜市。
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