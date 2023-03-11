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＜民主主義の学校の今＞（4）ボトムアップ 市民が争点設定、政治参加を 主権者教育で議員と交流も
地方選挙の投票率低下が深刻になる中、それならば市民が政治に関わるきっかけをつくろうと草の根で...
3月11日
＜新型コロナ＞埼玉県で402人が新たに感染、8人死亡
埼玉県内で10日、新型コロナウイルスの新たな感染者402人と、50〜90代の男女8人の死亡が...
3月10日
＜民主主義の学校の今＞（3）議会の活性化 議員間討議で会派越え政策 「受け身」脱却 市民アピールを
議員同士が会派の垣根を越えて政策を議論する「議員間討議」を導入する議会が全国で増えつつある。...
３年ぶりマスクなし はにかむ笑顔 大宮光陵高で卒業式 在校生見送りも
新型コロナウイルス感染症が広がった二〇二〇年春以降初めて「マスクを外すのが基本」の卒業式シー...
＜秩父点描＞春告げる 長瀞火祭り 無病息災願い、参加者も荒行
修験者が炎の中を素足で駆け抜ける荒行で知られる「長瀞火祭り」が五日、埼玉県長瀞町の不動寺前広...
＜新型コロナ＞埼玉県で471人感染、6人死亡
埼玉県内で9日、新型コロナウイルスの新たな感染者471人と、60～90代の男女6人の死亡が発...
3月9日