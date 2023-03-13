東証、３０９円安　午前９時１５分現在

2023年3月13日 09時23分 （共同通信）
　週明け１３日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比３０９円０６銭安の２万７８３４円９１銭となった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

経済の新着

記事一覧