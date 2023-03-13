関連キーワード
破綻米銀の預金者、完全保護へ 信用不安の拡大阻止狙い声明
【ニューヨーク、ワシントン共同】米財務省と米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）、米連邦預金保険公社（ＦＤＩ...
3月13日
東京で円高進む、一時１３３円台 海外市場、１カ月ぶり水準
週明け１３日午前の東京外国為替市場の円相場は、１ドル＝１３４円台前半で取引された。早朝の海外市場では...
米ニューヨーク州の銀行も破綻 シグニチャー・バンク
【ニューヨーク共同】米ニューヨーク州の金融当局は１２日、同州に拠点を置く米シグニチャー・バンクを同日...
景況感、３期ぶりマイナス １～３月、原材料高騰で
財務省と内閣府が１３日発表した１～３月期の法人企業景気予測調査は、大企業の全産業の景況判断指数（ＢＳ...
サウジアラムコ純利益２１兆円超 ２２年、原油高で最高益
【ロンドン共同】サウジアラビア国営石油会社サウジアラムコが１２日発表した２０２２年１２月期決算は、純...
3月12日
ロシアの２２年穀物収穫過去最高 前年比３割増
ロシア連邦統計局は１１日、２０２２年の穀物収穫が過去最高の１億５７６７万トンに達したとの最終確定値を...