栃木県庁

栃木県は十二日に百二十一人、十三日に五十八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十二万三百六十五人。七十代と八十歳以上の男性二人の死亡も発表し、累計の死亡者数は千六十一人になった。



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