【午前】８時１６分、官邸。報道各社のインタビュー。２３分、閣議。９時１４分、秋葉剛男国家安全保障局長、森健良外務事務次官。３７分、秋葉国家安全保障局長。３８分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、山田重夫、小野啓一両外務審議官、市川恵一総合外交政策局長、有馬裕南部アジア部長。１０時１５分、秋葉国家安全保障局長。１６分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、山田、小野両外務審議官、市川総合外交政策局長、船越健裕アジア大洋州局長。２８分、茂木敏充自民党幹事長。５４分、オーストラリアのアルバニージー首相と電話会談。１１時２０分、「野口英世アフリカ賞」受賞者のサリム・Ｓ・アブドゥル・カリム博士夫妻らの表敬。４７分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、山田外務審議官、市川総合外交政策局長、船越アジア大洋州局長。

【午後】１時２４分、後藤茂之経済再生担当相、木原誠二官房副長官、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理。２時２０分、ヨルダンのサファディ副首相兼外務・移民相の表敬。４７分、イスラエルのヘルツォグ大統領と電話会談。３時２０分、中谷元・首相補佐官。３５分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。５３分、滝沢内閣情報官。４時２２分、石川正一郎内閣官房拉致問題対策本部事務局長。５５分、自民党本部。５７分、森山裕同党選対委員長。５時２９分、官邸。３９分、中南米大使会議出席者の表敬。６時２５分、東京・日比谷公園のフランス料理店「日比谷パレス」。山田孝男毎日新聞社特別編集委員、小田尚読売新聞東京本社調査研究本部客員研究員、芹川洋一日本経済新聞社論説フェロー、島田敏男ＮＨＫ放送文化研究所エグゼクティブ・リード、粕谷賢之日本テレビ取締役常務執行役員、政治ジャーナリストの田崎史郎氏と会食。８時３０分、公邸。



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