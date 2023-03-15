群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部
関連キーワード
太田市で「無人コンビニ」が開業
２４時間営業の冷凍食品の自動販売機を備えた無人コンビニ「ボスケットマート」が群馬県太田市新道...
3月15日
＜新型コロナ＞12、13日の2日間 群馬県で3人死亡、156人感染
群馬県は十三日、新たに三十九人（一週間前比三十一人減）の新型コロナウイルス感染が確認され、二人の死亡...
3月14日
＜東日本大震災12年＞緩やかな支援、今もつながる 鮮魚店で企画展 ボランティア活動を写真でたどる
前橋市大利根町の「さかな屋ゆう」で、東日本大震災被災地でのボランティア活動を紹介する写真展が...
専門校生が卒業作品寄贈 太田市
群馬県太田市新野町の県立太田産業技術専門校（萩原徹校長）の溶接技術科の訓練生が卒業作品として...
前橋テルサでロビーコンサート 休館前、最後の熱演 1月に民間事業者が辞退 来年4月の再開不透明
十三日から休館する前橋市千代田町の複合施設「前橋テルサ」のロビーで、四百十九回目となる「ロビ...
3月12日
＜新型コロナ＞群馬県で1人死亡、181人感染
群馬県は十一日、新たに百八十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の四日より四十...