群馬県は十四日、新たに百九十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて四十五人減。二人の死亡報告があった。累計感染者は四十三万八千四百五十八人、死者は計千八十六人。

死者は八十代の男性と女性。新たな集団感染の判明はなかった。



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