【午前】９時３９分、官邸。４９分、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、村瀬佳史、村山裕両政策統括官。１０時８分、「Ｕ７＋アライアンス学長会議」のガートラー議長らの表敬。提言書受け取り。２５分、外務省の小野啓一外務審議官、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。４８分、外務省の山田重夫、小野両外務審議官、中込正志欧州局長。１１時４分、木原誠二官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田外務審議官、船越健裕アジア大洋州局長。

【午後】０時２８分、鈴木俊一財務相、後藤茂之経済再生担当相、村瀬内閣府政策統括官、財務省の茶谷栄治事務次官、新川浩嗣主計局長。２時、藤井健志官房副長官補、滝本寛内閣官房教育未来創造会議担当室長、柳孝文部科学事務次官。２１分、萩生田光一自民党政調会長らから物価高対策に関する提言書受け取り。３時４分、石井啓一公明党幹事長らから同対策に関する提言書受け取り。４時５分、河野太郎デジタル相、大串正樹デジタル副大臣、栗生俊一官房副長官、藤井官房副長官補、デジタル庁の赤石浩一デジタル審議官、村上敬亮国民向けサービスグループ長、総務省の内藤尚志総務審議官、吉川浩民自治行政局長、厚生労働省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。４０分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、山田、小野両外務審議官。５時３１分、芳野友子連合会長、十倉雅和経団連会長らと政労使会議。６時２１分、世耕弘成自民党参院幹事長らから物価高対策に関する提言書受け取り。４９分、東京・赤坂の日本料理店「赤坂梢」。元宿仁同党本部事務総長と会食。８時５２分、公邸。



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