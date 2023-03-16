＜新型コロナ＞群馬県で136人の感染確認

2023年3月16日 08時00分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は十五日、新たに百三十六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて五十七人減。累計感染者は四十三万八千五百九十四人。死亡者と新たな集団感染の報告はなかった。

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