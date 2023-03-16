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オスプレイ暫定配備期間 「守らせる」？「延長容認」？ 木更津の市民団体が地元千葉県議・市議選候補予定者にアンケート
統一地方選を前に、木更津市の陸上自衛隊木更津駐屯地で暫定配備や整備が進むオスプレイの問題に取り組む市...
3月16日
給食無償化 国は推進を 福嶋尚子・千葉工大准教授に聞く 自治体間格差 財源なくても工夫の余地
小中学校の給食無償化を打ち出す自治体が全国で相次いでいる。保護者の経済的な負担軽減や、児童ら...
外国人労働者数 最多の6万9106人 千葉労働局まとめ
昨年十月時点の県内の外国人労働者数が前年同期比九百五十一人増の六万九千百六人、雇用する事業所の数は三...
青年海外協力隊員 カンボジアから帰国の山崎さん、館山市長に報告 「体育教育の意義見えた」
国際協力機構（ＪＩＣＡ）の青年海外協力隊員としてカンボジアに派遣されていた千葉県館山市立第一...
＜新型コロナ＞千葉県で317人感染、3人死亡
千葉県内では15日、新型コロナウイルスに317人が感染し、80～90代以上の女性3人が死亡し...
3月15日
幸福も4倍!? 利根運河のビリケン4体を巡るスタンプラリー 流山で初開催
千葉県流山市に４体ある利根運河のビリケンさんを巡るスタンプラリーが、初めて市内で開催されてい...