前編では、息子の小学校の卒業式のマイストーリーをご紹介しましたが、同じく卒業式といえばセットでついてくるのが謝恩会ですよね。親達が実行委員を務める謝恩会は大イベント、母親たちの大イベントでもあるんですね。そんな息子の小学校の謝恩会のストーリーを後編では書いてみようと思います。

まず息子はしゃべり出したのも、オシメが取れたのも早く、おませさんだったのかもしれませんが、思春期も早く、小6の時にはバリバリ反抗期で、今考えればピーク時だったような気がします。そんな息子が小学校を卒業。卒業式の最中は、親とは基本関わりませんから、先生や学校に対して反抗的なことは何もなかったのですが、謝恩会は親達によって開催されるイベントですから、当然「うちのお母さん」には特別な期待が寄せられていることも解っていました。小5の時にプリプリの再結成でしたから、まだ周りの温度は少し熱く、それもたまらなく嫌だったんだと思います。

まず最初は、卒業式の準備が始まり、謝恩会の実行委員が決定してすぐ、私のところへ、是非とも歌っては頂けないものか、と相談がありました。その頃の息子は、やれ「TVでミニスカートを着るな、僕の友達が見てる」やれ「駅で大声で僕の名前を呼ぶな、みんなが振り向く」「参観日などなるべく来るな、友達がザワザワする」とプリプリの子供であることに激しく抵抗していたので、当然、謝恩会でお母さんが歌うなんて死ぬほど嫌だろうと予想がつきました。私は実行委員の方に「息子がOKなら喜んで」と答えました。

家に帰って息子に、「お母さんね、謝恩会で歌ってくれって頼まれたんだけど、どうしたらいい?」と質問してみました。すると息子は「僕の友達が誰もいないところでならいいよ」と言いました。「うーん…でもホテルのパーティー会場みたいな、ナントカの間みたいなところだろうし、別室という訳にはいかないかも…たとえ別室があったとしても息子の友達だけあちらへ移動してください~って訳にもいかないよ…」と言うと、「じゃ先生と親たちの前だけでやれば?」と言われました。翌日、私は実行委員の方に息子に先生と親達の前でだけならOKと言われたんですが、自分や自分の友達の前で母親が歌うのはやっぱり抵抗があるみたいで…」と言うと、その方は張り切った口調で「じゃ、私が説得します!」と仰って和やかに去って行かれました。せっかくなら子供達にも聞かせてあげたい、と言うのです。私はもう成り行きに任せることにしました。

予想通り、実行委員の説得にホイホイとOKするはずのない息子。実行委員の方たちは多分もう会の進行の中にステージの時間を組み込んでいたのでしょう、敵も敵で簡単には引き下がらず、何やら周りがザワザワしてきました。「子供達の卒業を祝う会なのに、その子供が嫌な思いをするなら諦めるべき」「みんなご縁でこうして6年間一緒に過ごしてきたんだから絶対歌って頂きたい!」、しまいには「え!? なんで歌うぐらいダメなの!?楽しみにしてるのに」…誰が悪い訳でもなく、ただ息子が思春期真っ只中だった、ってだけだったんですが、しぶとく諦めない実行委員に息子はしまいに「お母さんが歌うんだったら僕は出席しない」と言ったそうです。最後の切り札を出した訳です。それには流石に誰も何も言い返すことが出来なかったのでしょう。結果、息子の謝恩会で私が歌う企画は無くなりました。

なんでそんなに嫌なの!?と思われる方も沢山いらっしゃるとは思いますが、普通に保護者の中の一人だった母親がある時突然プリプリに変身し、TVに出るわ、街にポスターは貼られるわ、友達はびっくりで、親達は大興奮となったら、普通の子供でも何がなんだか解らなくなっちゃいそうなのに、それに加えて思春期ど真ん中。本当に「やめてくれ~~っ」て気分だったに違いありません(笑)。

結果どうなったかと言うと、前編で書きました通り、私は子供達のスピーチで大号泣で、大切な呼びかけのお役目も果たせず夫が代理を。その後、顔も心も落ち着くのに相当な時間を要しました。そして、謝恩会の会場へと仲良しのママたちと移動したのですが…。皆さん泣くのをガマンすると、しばらくしてから頭痛がしてくるって経験ありませんか!? ものすごくガマンしたせいか、その後の頭痛も二日酔いどころの痛みではなくて、もう病院に駆け込みたくなるような、ものすごい頭痛だったんです。

会場に着くとまずは卒業証書を手に、親と子供のツーショット(ご両親でいらしている方はスリーショットで)撮影会。カメラマンがセッティングして、出席番号順に次々と写真を撮っていくのです。記念の写真なので、それだけは頑張って撮らないと…。と痛みに耐えて並んでいると、息子が「写真ムリ」って言い出したんです。思春期の子供ってカメラを向けられるのを極端に嫌がる子が沢山居ますよね!? 我が子もまったくそうで、しかもみんなの前でみんなの注目を浴びながらニコッとなんてできるもんか!!とゾッとしたんでしょう(笑)。

しかしながら、やはりそうは言っても、一生に一度しかない大切な小学校卒業の記念写真。カメラマンも「写真ムリ」なんて許しません。後もつかえているし、否応なく息子はセッティングされた位置に立たされ、私は指定されたイスに座り、私と息子のツーショット写真はなんとか撮影されたのでした。

役目を終えた私は、どうしても痛みに耐えられず、体調不良で早退し、一人家で倒れ込むようにベッドに横たわり、「あ~息子の思春期のおかげで助かった…もしも謝恩会で歌うことになっていたらいったいどうなっていたのだろう…頭痛で歌えません…なんて言い訳で予定していたステージをキャンセルなんてあり得ないし、でもこの頭痛で歌うなんてどう考えてもムリ…」と息子の思春期に密かに感謝したのでした(笑)。

後日送られてきた息子とのツーショット。「ムリ」って顔に書いてある仏頂面の息子と、頭痛に耐え忍んで1ミリも笑顔になれない複雑な顔つきの母親…。

22歳になる息子が先日、「ありゃ無いよなー」と酔った勢いで写真を見せてくれました。あまりにひどい自分の仏頂面に息子も笑っちゃって、どうやら携帯のアルバムに入れてあるようです(笑)。きっとこの先飲み会とかのネタにしてみんなで笑うんでしょうね。歴史に残る酷いツーショット写真でした(笑)。

今回は我が家のちょっと特殊な卒業式のマイストーリーをご紹介しました。楽しんで頂けましたか?

あ、娘の卒業式については、ずっと附属の小・中学校でしたし、特に思春期ピークという訳でもなかったので、とてもスムーズで、今回のエピソードに比べるとつまらないとも言えるぐらい問題のない卒業式ばかりでした。でも実は今年2023年、娘は高校を卒業します。それも、初めて自分で選んで進学したアメリカの高校の卒業式です。親元を離れて一人で必死に頑張った高校生活の卒業式!コレはきっと大感動なのではないかと予想しています。もう、あんな頭痛はゴメンなので、今度は泣くのをガマンしないで、思いっきり号泣しようと思います(笑)。

来月もどうぞお楽しみに。

来月は23回続いたこの東京MY STORYの最終回です。今までの人生を振り返り、そしてこの先の人生の夢や目標を書いてみようかと思います。どうぞお楽しみに!

