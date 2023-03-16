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岸田首相と尹錫悦大統領が会談 シャトル外交の再開など日韓関係正常化へ
岸田文雄首相は16日、来日した韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）大統領と官邸で会談し、関係正常化で合意し...
3月16日
中国、香港政策を党直轄に 機構改革発表、統制強化へ
【北京共同】中国共産党・国務院（政府）は１６日、共産党内に「中央香港マカオ工作弁公室」を新設し、香港...
米ロ国防相が電話協議 黒海上空での両軍機衝突巡り、対話継続を強調
【ワシントン＝浅井俊典、モスクワ＝小柳悠志】オースティン米国防長官は15日、ロシアのショイグ国防相と...
謝罪も寄付も「予定はない」と被告企業 元徴用工問題で日韓は本当に折り合えるのか
【ソウル＝木下大資】岸田文雄首相と韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）大統領の16日の首脳会談後の会見では...
「実戦配備」強調で能力誇示か…北朝鮮が軍事的威嚇を続ける理由 専門家「日韓を攻撃できる自信の表れ」
【ソウル＝上野実輝彦】北朝鮮は16日に大陸間弾道ミサイル（ICBM）を発射するなど、米韓が朝鮮半島で...
北朝鮮がICBM1発を発射 EEZ外の日本海へ落下 日韓首脳会談に対抗姿勢か
【ソウル＝木下大資】北朝鮮は16日午前7時9分ごろ、大陸間弾道ミサイル（ICBM）1発を日本...