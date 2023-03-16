仏政府、年金改革法案を強制採択

2023年3月16日 23時37分 （共同通信）
　【パリ共同】フランスのボルヌ首相は１６日、国民議会（下院）本会議で、年金制度改革の法案を憲法の規定により採決なしで強制的に採択する措置を実行した。

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