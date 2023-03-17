＜新型コロナ＞千葉県で新たに249人感染、4人死亡

2023年3月17日 16時59分
　千葉県内で17日、新たに249人が新型コロナウイルスに感染し、感染者で80〜90代以上の男女4人が死亡したと発表された。新規クラスター（感染者集団）は鴨川市の医療機関で1件確認された。
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