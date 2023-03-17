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千葉商大生が鎌ケ谷の活性化策調査 映像などで魅力紹介 「買い物難民」発生の課題も指摘
千葉商科大学（市川市）政策情報学部の学生が、千葉県鎌ケ谷市の活性化策を考える「鎌ケ谷プロモー...
3月17日
「ごみ拾いクラブチーム ちばうみびと」が発足 浜辺の清掃、スポーツ選手と一緒に 積極的な参加を期待
千葉県内の浜辺清掃に、地域スポーツチームと触れ合うなどの楽しみの要素を織り交ぜたイベントを展...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに322人が感染、3人死亡
千葉県内で16日、新たに322人が新型コロナウイルスに感染し、感染者で80〜90歳以上の男女...
3月16日
オスプレイ暫定配備期間 「守らせる」？「延長容認」？ 木更津の市民団体が地元千葉県議・市議選候補予定者にアンケート
統一地方選を前に、木更津市の陸上自衛隊木更津駐屯地で暫定配備や整備が進むオスプレイの問題に取り組む市...
給食無償化 国は推進を 福嶋尚子・千葉工大准教授に聞く 自治体間格差 財源なくても工夫の余地
小中学校の給食無償化を打ち出す自治体が全国で相次いでいる。保護者の経済的な負担軽減や、児童ら...
外国人労働者数 最多の6万9106人 千葉労働局まとめ
昨年十月時点の県内の外国人労働者数が前年同期比九百五十一人増の六万九千百六人、雇用する事業所の数は三...